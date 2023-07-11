Из Сочи в Грузию вылетел первый самолет

Из Сочи в столицу Грузии Тбилиси вылетел первый самолет авиакомпании Red Wings в рамках программы летней навигации. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Аэродинамика» Фото: ГК «Аэродинамика»

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Рейсы будут выполнять самолеты SukhoiSuperjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

«Первый рейс по маршруту Сочи — Тбилиси вылетел практически полным, из 100 кресел было занято 90»,— говорится в сообщении.

Запрет на полеты в Грузию был введен в России в 2019 году в связи с беспорядками в стране. В мае 2023 года ограничение сняли. В июне текущего года стало известно, что авиаперевозчик Red Wings откладывает старт перелетов из Сочи в Грузию в связи с отсутствием разрешения Минтранса РФ.

Анастасия Донскова

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