Туляк ответит в суде за ДТП в Курской области с четырьмя погибшими

Фатежский райсуд Курской области рассмотрит уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель четырех человек (ч.5 ст. 264 УК РФ, до семи лет колонии) в отношении 45-летнего жителя Тульской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона, не раскрывая имя фигуранта.

Авария произошла днем 22 июля на участке дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной в Фатежском районе. По версии следствия, во время движения туляк отвлекся от управления грузовым тягачом Scania и не заметил дорожных знаков, ограничивающих скорость транспортных средств. Из-за этого он допустил столкновение с ехавшим попутно автомобилем Toyota под управлением мужчины 1996 года рождения. Легковой автомобиль по инерции въехал в двигавшийся впереди него большегруз Isuzu, за рулем которого находился водитель 1987 года рождения.

В результате ДТП погибли автомобилист, управлявший Toyota, и трое его пассажиров 1989, 1999 и 1998 годов рождения.

Алина Морозова

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