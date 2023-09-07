В Петербурге в ходе рейда на вещевом рынке 56 мигрантам вручены повестки

Полиция Санкт-Петербурга провела рейд на вещевом рынке «Юнона», расположенном на юго-западе города. По итогам 56 мигрантам, имеющим российское гражданство, вручены повестки в военкомат. 32 человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В пресс-релизе регионального ГУ МВД говорится, что рейд проводился 6 сентября. Всего сотрудники полиции проверили документы у 400 человек, три четверти из которых оказались иностранцами.

Место для проведения проверки миграционного законодательства, отмечается в сообщении полиции, было выбрано не случайно, поскольку торговцы рынка периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург