Скоростные речные перевозки от Городца до Ульяновска начнут работать в 2024 году

Минтранс РФ готовится к запуску проекта скоростных речных перевозок по Волге на участке от Городца до Ульяновска. Как сообщает пресс-служба министерства, вопрос о запуске первого этапа проекта «Речные магистрали» обсуждался в ходе совещания министра транспорта Виталия Савельева с руководителями регионов, представителями промышленности и бизнеса Приволжского федерального округа 11 октября. Планируется, что рейсы будут выполнять суда типа «Метеор» и «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Длина участка, на котором планируется запустить скоростные перевозки, составит 675 км. В пресс-службе уточнили, что бизнес-план проекта находится в разработке. Он будет включать в себя строительство скоростных судов и создание необходимой инфраструктуры, причалов, а также разработку и внедрение системы продажи электронных билетов.

Для реализации проекта власти намерены использовать меры государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот для бизнеса, субсидирования операционных и капитальных расходов, лизинга. Для выработки единой политики управления проектом при Минтрансе РФ будет создана комиссия, в которую войдут представители министерства, Росморречфлота, Нижегородской области, Татарстана, Чувашии, операторов перевозок и верфей.

По предварительным подсчетам, развитие скоростной сети уже в 2024 году позволит Нижегородской области увеличить пассажиропоток на скоростных судах до 150 тыс. человек, Татарстану — до 180 тыс. человек, Чувашии — до 24 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать единую систему пассажирских перевозок судами на подворных крыльях по Волге от Рыбинска до Астрахани. По его подсчетам, для этого потребуются 51 судно «Валдай» и 25 «Метеоров». Этот флот обеспечит перевозку более 1,5 млн пассажиров ежегодно. Для запуска сети также необходима поддержка в виде субсидирования лизинговых платежей.

Подробнее о том, как планируется развивать речные перевозки на скоростных судах, читайте в материале «Ъ-Приволжье» «"Метеоры" зашли в парламент».

Андрей Репин