Депутаты ЗакСа приняли закон о выдаче жилищных сертификатов сиротам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем окончательном чтении утвердил закон о жилищных сертификатах для детей-сирот. Документ направлен на подписание губернатору города Александру Беглову.

Документом предлагается разрешить сиротам выбирать между квартирой, которую по достижении 18 лет предоставляет город, и сертификатом на жилье.

Сумма сертификата на жилье будет составлять около 5,5 миллиона рублей на норму в 33 кв. м.

Депутаты полагают, что правом на сертификат в 2024 году воспользуются 20 сирот. В этом году право на жилье появилось на 1173 выпускника детских домов. Квартиры из них уже получили 730 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге жилищные сертификаты получили более 800 многодетных семей. Всего в текущем году запланирована выдача 855 сертификатов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

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