В Петербурге жилищные сертификаты выдали более 800 многодетным семьям

В Санкт-Петербурге жилищные сертификаты получили более 800 многодетных семей. Всего в текущем году запланирована выдача 855 сертификатов на общую сумму 7,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

По данным ведомства, план по выдаче выполнен на 92%.

В комитете отметили, что участники программы ждали своей очереди меньше года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинградская область планирует присоединиться к федеральной программе, которая дает право на приобретение жилья с помощью жилищных сертификатов для беженцев из ДНР.

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