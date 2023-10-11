Суд арестовал двух бывших министров Тувы

Городской суд Кызыла сегодня заключил под стражу бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Тыва, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая поставила на контроль ход расследования этого дела.

Согласно версии следствия, в период с августа 2020-го по декабрь 2020 экс-чиновник с сообщниками якобы похитили более 10 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию оросительных систем в двух районах республики, указав в справках о стоимости выполненных работ недостоверные сведения.

Также суд отправил под домашний арест экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы, в отношении которого расследуется дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от 7 до 12 лет). Прокуратура просила отправить экс-министра в СИЗО, но получила отказ.

По версии следствия, чиновник в мае прошлого года получил через посредника 400 тыс. руб. за общее покровительство автономному учреждению, которое находилось под контролем министерства.

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Илья Николаев