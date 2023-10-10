Экс-министру лесного хозяйства Тувы предъявили обвинение по делу о коррупции

В Туве бывший министр лесного хозяйства и природопользования стал фигурантом уголовного дела, сообщает СУ СКР по республике. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, чиновник в мае прошлого года получил через посредника 400 тыс. руб. за общее покровительство автономному учреждению, которое находилось под контролем министерства.

Эта противоправная деятельность чиновника была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Тыва. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.

В сентябре стало известно об отставке министра лесного хозяйства Тувы Темира Сарыг-Хаа после ДТП с пятью погибшими. Виновником ДТП, сообщал тогда глава региона Владислав Ховалыг, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Темир Сарыг-Хаа возглавлял министерство с января 2022 года, ранее он занимал пост и.о. министра.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова