Экс-главный архитектор Самары раскритиковал проект межвузовского кампуса

Бывший советник губернатора Самарской области, экс-главный архитектор Самары Виталий Стадников подверг критике проект международного межвузовского кампуса в Самаре. По словам архитектора, пока все это больше похоже на гору макулатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«К сожалению, сложилось так, что в регионе сейчас нет компетентных административных органов, способных преобразовать мастер-план в документы. Областной минстрой полностью дезориентирован и недееспособен. То же самое можно сказать и про городскую администрацию. Есть опасения, что под таким соусом просто наделают участки, которые раздадут потом застройщикам. Надо равняться на Нижегородскую область и губернатора Глеба Никитина, у которого многое получается. Там собирают команду по принципу профессионализма. В Самарской же области с каждой новой посадкой чиновников все меньше желающих занять министерский пост»,— полагает господин Стадников.

Во вторник, 10 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба Самарской области по реализации проекта международного межвузовского кампуса. На заседании были представлены эскизные решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки кампуса. Также в ходе обсуждения участниками был определен дальнейший ход работы по проекту. Кампус будет располагаться на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена».

Евгений Чернов