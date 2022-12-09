В Самарской области создадут межвузовский кампус мирового уровня

Самарская область попала в число девяти регионов, в которых планируется создание межвузовских кампусов мирового уровня. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ.

«Бизнес заинтересован в этих проектах. Я и сам общался с представителями бизнеса во всех университетах, которые мы объездили. Они являются точками роста не только для самого вуза и города, в котором он находится, но и для всего региона. Президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 кампусов мирового уровня, мы уже к 2024 должны были создать несколько. Предстоит очень большая работа»,– приводятся в сообщении слова Михаила Мишустина.

Реализация программы создания сети университетских кампусов мирового уровня началась в России в минувшем году по поручению президента Владимира Путина. В 2021 году из 27 заявок было отобрано восемь. В список победителей попали Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.

В текущем году из 39 заявок было отобрано девять. Кроме Самары, межвузовские кампусы будут созданы на площадке федеральной территории Сириус, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Архангельска, Тюмени, Хабаровска и Великого Новгорода.

Георгий Портнов