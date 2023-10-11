Инспектор военных строек в Петербурге получил условный срок за взятки

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего заместителя начальника 103-го отдела Госстройнадзора Минобороны Петербурга Николая Развозина, которого признали виновным в получении взяток на сумму свыше 2 млн руб., к 7,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 5 лет, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд также конфисковал у него в доход государства земельный участок и садовый дом в Ленинградской области и автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4Matic 2017 года выпуска. Суд признал бывшего чиновника госстройнадзора виновным в получении взяток в составе организованной группы, в которую входили его коллеги и начальник. Следствие установило 28 эпизодов, предусмотренных статьей о получении взятки — ч.6 ст.290 УК РФ (6 эпизодов), пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ (17 эпизодов), п.а ч.5 ст.290 УК РФ (5 эпизодов). Его также признали виновным в покушении на мошенничество — по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Господин Развозин вину признал. Суд заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд пришел к выводу, что, занимая должность заместителя начальника 103 ОГАСН, Николай Развозин, совместно с коллегами систематически получал взятки за подписание актов приема объектов, построенных для Минобороны. Организованная группа получила взяток на сумму свыше 22 млн руб., господин Развозин забирал себе около трети суммы. Ранее суды вынесли приговоры другим сотрудникам петербургского Госстройнадзора, которые входили в организованную группу. Он также предпринял попытку хищения 400 тыс. руб., принадлежавших ООО «СПК». Гражданский иск компании суд признал по праву.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что Ленинский районный суд огласил приговор главному инспектору 103-го отдела Госстройнадзора Илоне Дроздовой. Ее признали виновной в получении 180 тыс. руб. в виде взятки.

Начальник Николая Развозина, Денис Монджиевский, возглавлял 103-ой отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны. В его зоне ответственности находятся все военные строки Петербурга, Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей. Фигуранты дела получали взятки от подрядчиков за заключения о соответствии, согласно которым строительный объект можно вводить в эксплуатацию.