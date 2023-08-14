Инспектор Госстройнадзора получила условный срок за взятку

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор главному инспектору 103-го отдела Госстройнадзора Илоне Дроздовой, которую признали виновной в получении взятки в размере 180 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Ей также присудили штраф в размере однократной суммы взятки в 180 тыс. рублей и запретили занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления в течение 2 лет. Суд конфисковал у госпожи Дроздовой 20 тыс. руб. в доход государства.

Суд установил, что чиновница входила в преступное сообщество, созданное начальником 103-го отдела Госстройнадзора Минобороны Петербурга Денисом Монджиевским и его заместителем Николаем Развозиным. В период с 2017 по 2020 годы они получили от коммерческих организаций не менее 23 взяток на общую сумму свыше 11 млн рублей. Организации исполняли госконтракты для Минобороны по ремонту, строительству и реконструкции объектов министерства в Петербурге, Ленобласти, в Псковской и Вологодской областях и Республике Карелия.

По версии следствия, госпожа Дроздова в 2019 году получила две взятки на сумму 315 тыс. и 180 тыс. руб. за выдачу заключения о соответствии на обустройство военного городка в поселке Каменка в Ленобласти. Вину чиновница ГАСН не признала, заняв защитную позицию. По ее словам, она в состав сообщества не входила, а деньги от руководителей получила не в качестве доли от взяток, а виде премий за прилежное исполнение должностных обязанностей.

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