Мозаика в подземном переходе в центре Ростова признана памятником

Комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области признал памятником и взял под охрану подземный переход на пересечении ул. Большой Садовой и пр. Ворошиловского в Ростове, где стены украшены мозаичными панно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Мозаики на стенах подземных пешеходных переходов в Ростове были созданы в 1970-х — 1980-х годах. Панно выполнены в флорентийской технике. Композиции являются важной достопримечательностью донской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас ведется разработка проекта реставрации мозаик в четырех подземных переходах в центре Ростова. Общая стоимость проектировочных работ составляет 26,6 млн руб. Разработкой документации занимается пятигорское специальное научно-производственное реставрационное управление «Реставрация».

Анастасия Назарова