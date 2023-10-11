КПРФ подготовила законопроект об увеличении штрафов за алкоголь без документов

Представители КПРФ подготовили законопроект об увеличении штрафов за продажу алкоголя и спиртосодержащих напитков без документов, подтверждающих их легальность. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

По словам политика, документ будет внесен после получения отзыва Правительства РФ. Законопроект коснется изменений в Уголовный кодекс.

«Пора навести уже жесткий порядок в сфере производства и продажи алкогольной продукции, и жесткие штрафы и сроки будут здесь лучшей профилактикой от трагедий, подобных "мистеру Сидру"»,— отметил депутат.

Ранее сообщалось, что самарский предприниматель Анар Афат Оглы Гусейнов производил сидр на основе метанола. От отравления его продукцией под брендом «Мистер Сидр» в начале лета текущего года умерли 36 человек в разных регионах России, в том числе ребенок. Предпринимателя арестовали. После этого полицейские установили, что для изготовления напитка могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.

Андрей Сазонов