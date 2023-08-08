Продлен срок ареста поставщику сидра из Самарской области

Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил меру пресечения в отношении ИП из Самарской области Анара Гусейнова. Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

Как пояснила собеседница издания, срок ареста Анара Гусейнова составит два месяца и 30 дней. Он будет находиться в СИЗО, пока идет следствие.

Следствие установило, что самарский предприниматель Анар Афат Оглы Гусейнов производил сидр на основе метанола. От отравления его продукцией под брендом «Мистер Сидр» в начале лета текущего года умерли 36 человек в разных регионах России, в том числе ребенок. Предпринимателя арестовали.

После этого полицейские установили, что для изготовления напитка могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Георгий Портнов