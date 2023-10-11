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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК построит газопровод до Мурманска мощностью до 40 млрд кубометров

Газопровод до Мурманска, который будет питать завод «Мурманский СПГ», а также регионы по маршруту прохождения магистрали, будет строить НОВАТЭК (MOEX: NVTK), сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. По его словам, такое решение было принято российскими властями по итогам нескольких раундов обсуждений.

Как уточнил господин Михельсон, в ходе переговоров о реализации проекта газопровода было решено увеличить мощность будущей трубы до 40 млрд куб. м. «Мощность газопровода была 30 млрд куб. м., решение пересмотрели, и он будет строиться мощностью на 40 млрд куб. м. Это позволит удовлетворить все потребности в дополнительном газоснабжении»,— сказал глава НОВАТЭКа в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по ТАСС).

О готовности реализовать проект строительства «Мурманского СПГ» НОВАТЭК заявил в июне 2023 года. Леонид Михельсон отмечал, что «Мурманский СПГ» будет снабжаться газом с собственной сырьевой базы НОВАТЭКа на юге полуострова Гыдан. СПГ-проект включает три линии сжижения мощностью 6,8 млн тонн каждая. Первые две линии «Мурманского СПГ» могут быть запущены в конце 2027 года, третья — в конце 2029-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «НОВАТЭК будет сжижать свое».

Милена Костерева

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