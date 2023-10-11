В Крымском районе на сутки отключат воду

В четверг, 12 октября, в Крымском районе с 9:00 отключат воду. Ее в домах жителей муниципалитета не будет сутки — до 9:00 13 октября, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Господин Лесь напомнил, что отключение связано с проведением работ на водопроводе MB63 от НС-2 до НС-3. Специалисты также проведут дополнительные планово-предупредительные и аварийно-восстановительные работы на сетях РЭУ «ТГВ».

Воды не будет в Крымске (исключая микрорайон «Надежда»), Южном, Нижнебаканском, Молдаванском сельских поселениях, а также в станице Троицкая. В течение шести часов после окончания работ вода полностью вернется в дома местных жителей.

В четверг школы и детсады района будут работать в штатном режиме. В пятницу в детских садах будут работать дежурные группы, а о работе школ решение примут позже.

Воду также перестанут подавать в дома жителей Новороссийска. Без воды останутся более 200 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

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