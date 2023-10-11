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Коммерсантъ FM
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С авиационным комфортом

Дмитрий Гронский — о Voyah Dream First

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие опции комфорта есть в топ-версии минивэна.

Фото: Пресс-служба Voyah

Фото: Пресс-служба Voyah

В 90-е, которые кто-то называет «лихими», а кто-то «временем надежд», было много чего интересного. Помню, как мы с коллегами посещали самый крутой в стране сервис, который занимался индивидуализацией «Гелендвагенов». Mercedes-Benz G-класса и сегодня весьма уважаемая машина, а тогда это был настоящий эталон, символ власти и богатства.

Мы тогда спросили, какой проект был самым памятным для работников. Сразу несколько человек в один голос сказали слово «трон». Интересно, правда? Как выяснилось, один из клиентов распорядился демонтировать во внедорожнике задний ряд сидений и установить на их месте посередине салона одно самолетное кресло из бизнес-джета. Именно его работники сервиса назвали «троном».

Эту давнюю историю я вспомнил, когда увидел топ-версию минивэна Voyah Dream. Комплектация c названием First тоже предполагает авиационный комфорт, правда, кресел здесь все же два. Они, конечно же, кожаные и имеют регулировки по 10 направлениям. У них есть подставки для ног, подогрев, вентиляция, а также массаж. У пассажиров второго ряда свой климат-контроль и свой мультимедийный экран. Один на двоих — зато огромный, с диагональю 34 дюйма.

Среди прочих опций комфорта упомянем высококачественную аудиосистему с 12 динамиками, атмосферную подсветку салона с 64 вариантами цвета на выбор. Ну и потолок с эффектом «звездное небо»… Такая светодиодная роскошь должна быть знакома тем, кто ездил на автомобилях марки Rolls-Royce. Попадать на эти выдающиеся кресла второго ряда удобно через сдвижные двери как с одной, так и с другой стороны кузова.

Впрочем, они такие не только в комплектации First, но и в обычной версии. Для тех, кто забыл, напомню, что Voyah Dream — это минивэн, который может быть оснащен как гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. Последняя обладает внушительной мощностью в 435 л.с. и способна проехать без подзарядки без малого 500 км.

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