В Воронеже директора детского приюта заподозрили в присвоении более 1,3 млн рублей

Воронежское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о присвоении бюджетных средств (ч. 4. ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении директора казенного учреждения для детей. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя подозреваемой не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Ларисе Филатовой. Она возглавляет казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа».

По версии следствия, Лариса Филатова фиктивно устроила на работу своих знакомых, которые не осуществляли в приюте никакой трудовой деятельности. С 5 октября 2020 по 14 августа 2023 им на карты начисляли зарплату и дополнительные выплаты на общую сумму более 1,3 млн руб. При этом банковскими картами пользовалась подозреваемая. Эти деньги она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ, расследование продолжается во взаимодействии с ведомством. Допрашиваются свидетели и собираются доказательства совершенного преступления.

В сентябре до суда дошло дело экс-директора Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Николая Скользнева. Летом в суд было передано дело бывшего инструктора по труду Андрея Лазнева и его супруги Евгении, которым вменяется неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию погибшего.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Детдом не оставляют без внимания».

Егор Якимов

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте