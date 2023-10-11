Мурманский губернатор вручил Валентине Матвиенко паспорт полярника

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко паспорт полярника. «Церемония» состоялась в ходе Дней Мурманской области в Софреде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Познакомил председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко с выставкой, посвященной достижениям Мурманской области, и вручил паспорт полярника», - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Паспорт полярника—туристический сувенир, подтверждающий пересечение полярного круга. «Документ» выдается правительством Мурманской области и содержит персональные данные владельца, а также перечень интересных мест Заполярья, за посещение которых турист получает специальные печати.

Владелец паспорта также может получить скидки на туры, обслуживание в ресторанах и проживание в отелях. Первым неофициальный документ получил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Олегу Газманову в Петербурге вручили знак «350 лет Петру Великому».

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