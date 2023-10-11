Фанатскому клубу «Уфы» не удалось забрать участок у компании Евгении Машко

Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” “Уфимская губерния”» о признании незаконным снятия с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га на берегу озера Глубокого в Уфе. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», спорный участок был поставлен на кадастровый учет в ноябре 2020 года с видом разрешенного использования «для размещения детских и спортивных лагерей». «Уфимская губерния» его арендовала у минземимущества Башкирии. Позднее его включили в состав другого участка, который передали компании «Созвездие первых» уфимской предпринимательницы Евгении Машко для строительства круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort стоимостью 110,5 млн руб. В конце мая проект получил статус масштабного.

Олег Вахитов

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