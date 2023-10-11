Рост выручки LVMH в третьем квартале существенно замедлился

Выручка LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton в третьем квартале составила €19,96 млрд, что всего на 1% выше, чем в прошлом году, следует из отчета французского производителя люксовых товаров. Органический рост продаж составил 9% (без учета изменения курсов валют и покупки / продажи бизнеса), что значительно хуже показателей первых двух кварталов нынешнего года. В первые шесть месяцев года темп роста органической выручки сохранялся на уровне 17%.

Подразделение коньяка и винных напитков по итогам трех месяцев принесло компании выручку в размере €1,5 млрд, что на 20,5% меньше, чем в прошлом году. Падение продаж в этом секторе стало наблюдаться еще во втором квартале, в третьем же даже органический показатель оказался на 14% хуже прошлогоднего. Выручка от продаж кожаных изделий и предметов моды осталась на уровне прошлого года — €9,75 млрд, продажи часов и ювелирных изделий сократились на 5%, до €2,52 млрд, а парфюмерии и косметики — выросли на 1,7%, до €1,99 млрд.

Продемонстрированные результаты оказались хуже прогнозов аналитиков, а потому акции LVMH в Париже падают более чем на 6%.

Кирилл Сарханянц