Оборот МСП в Курской области за пять лет вырос до 371 млрд рублей

С 2018 по 2023 год оборот малого и среднего бизнеса (МСП) в Курской области вырос на 40,45%: с 264 млрд до 370,8 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в ходе подведения итогов пятилетней работы на посту главы региона.

По его словам, в субъектах МСП занято более 150 тыс. человек. Объем поддержки малого и среднего бизнеса составил 1,2 млрд руб.

Ранее стало известно, что количество субъектов МСП в Курской области в 2022 году выросло лишь на 0,1% или 36 единиц: с 32 667 до 32 703.

Подробнее об изменении объема малого и среднего бизнеса в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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