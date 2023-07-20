В Черноземье за год лишь в Липецкой области снизилось количество субъектов малого предпринимательства

Липецкая область стала единственным регионом Черноземья с отрицательной динамикой по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила общественная организация «Опора России» по итогам ежегодного исследования. Число субъектов МСП в регионе снизилось на 0,5% или на 205 единиц — с 37 598 в 2022 году до 37 393 в 2023-м.

Остальные регионы Черноземья показали положительную динамику. Больше всего показатели выросли в Белгородской области — на 2,3% или на 1 284 единицы: с 56 497 до 57 781. На втором месте расположилась Воронежская область с увеличением количества субъектов МСП на 1,4% или на 1 108 единиц: с 80 874 до 81 982. Третью строчку занимает Тамбовщина с показателем в +0,2% или +54 единицы (с 28 582 до 28 636). Замыкают рейтинг Курская и Орловская области, в которых показатели увеличились на 0,1% или на 36 и 20 единиц соответственно. В первом регионе количество субъектов МСП выросло с 32 667 до 32 703, во втором — с 24 055 до 24 075.

В целом по стране показатель за год увеличился на 4,6% или на 257 608 единиц: с 5 659 878 в 2022 году до 5 917 486 в 2023-м. Количество МСП выросло в 74 субъектах РФ, уменьшилось — в 11.

Как изменилась выручка предприятий макрорегиона вне нефтегазового сектора за год — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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