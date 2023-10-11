Локомотив столкнулся с грузовиком на переезде в Металлострое

На железнодорожном переезде в поселке Металлострой произошло столкновение локомотива и грузовика, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

В надзорном органе указали, что, по предварительной информации, поезд въехал в автомобиль накануне вечером. Водитель грузовика допустил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Движущийся локомотив давал предупредительные сигналы, но это не помогло избежать аварии.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение необходимых требований безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования»,— говорится в сообщении пресс-службы без уточнения о наличии пострадавших.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в порту Приморск в Ленинградской области затонул рабочий катер.

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