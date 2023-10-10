В порту Ленобласти пошел на дно рабочий катер

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту затопления маломерного судна в водах порта Приморск, сообщили в группе в Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о происшествие поступило в полицию. В нем указали, что судно затонуло 9 октября примерно в 11:30 в порту Выборга. Силами водной полиции было выяснено, что причиной инцидента стал шторм. В непогоду объект для спуска шлюпки был вырван из фундамента и пошел ко дну вместе с катером. При этом несколькими днями ранее судно подняли и закрепили на штатные шлюпбалки.

В результате затопления никто из людей не пострадал, специалисты также не обнаружили разлива топлива. После инцидента катер подняли и поместили в ангар.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге приступили к демонтажу плавучего ресторана «Серебряный кит», который ранее затонул в Неве.

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