В Самаре жители дома Шостаковича пожаловались на отсутствие капремонта

Жители дома № 146 по ул. Фрунзе в Самаре, где в годы эвакуации жил композитор Дмитрий Шостакович (1906 – 1975), направили коллективное обращение региональному омбудсмену Ольга Гальцовой. Они возмущены отсутствием капитального ремонта в здании. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В доме № 146 по ул. Фрунзе в Куйбышеве в годы эвакуации композитор Дмитрий Шостакович завершил работу над Ленинградской симфонией. Здание было признано объектом культурного наследия. Еще в 2015 году в нем планировалось провести капитальный ремонт. Однако до настоящего времени это так и не было сделано.

Жителей дома возмутила эта ситуация. На встрече с омбудсменом Ольгой Гальцовой по этому вопросу присутствовали представители подрядчика. Они пообещали, что работы «будут завершены в ближайшее время с учетом замечаний жильцов».

Ранее стало известно о том, что на продолжение капремонта самарского драмтеатра, который находится рядом с местом жительства Дмитрия Шостаковича, направлено 2,3 млн руб. Контракт предусматривает обновление фасада, кровли, помещений администрации, кассы и бухгалтерии, а также ремонт санузла.

Георгий Портнов