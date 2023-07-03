На продолжение капремонта самарского драмтеатра направят 2,3 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика для продолжения капитального ремонта Самарского академического театра драмы имени Горького. Начальная цена контракта составляет 2,3 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт предусматривает обновление фасада, кровли, помещений администрации, кассы и бухгалтерии, а также ремонт санузла. Работы проведут с даты заключения контракта по 15 октября 2023 года. Подрядчика определят 20 июля.

Ранее был заключен контракт на проведение другой части работ по капремонту драмтеатра. Тендер стоимостью 15,4 млн руб. выиграло ООО «САМТОРЕС-М». Контракт подписали 26 июня.

В списке работ по нему значится реставрация и ремонт кровли, карнизов и внутренних помещений здания театра. Этот этап капремонта также должен быть завершен 15 октября текущего года.

Ранее стало известно о смерти актера самарского драмтеатра Владимира Борисова.

Георгий Портнов