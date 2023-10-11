Главу воронежской фирмы будут судить за хищение 1,8 млн рублей при ремонте больницы

Борисоглебский городской суд Воронежской области рассмотрит уголовное дело против гендиректора и учредителя ООО «Монтажник» о мошенническом хищении 1,8 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при ремонте поворинской районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным Kartoteka.ru, речь может идти о Дмитрии Кургузове. Как следует из аукционной документации, именно его «Монтажник» стал победителем торгов на капремонт больницы за 15,8 млн руб.

Основу уголовного дела составили события апреля 2021 года. По версии следствия, обвиняемый не закупил все необходимые материалы и не дал указания сотрудникам на выполнение ряда работ. Вместо этого он указал в актах о приемке, что работы якобы выполнены, а введенный в заблуждение заказчик подписал документы. После того как деньги поступили на счет компании, Дмитрий Кургузов «израсходовал их по своему усмотрению». Ущерб составил 1,8 млн руб.

Днем ранее под суд попал глава другой стройфирмы, ремонтировавшей помещения административных зданий в Воронеже и Панинском районе. Общая стоимость работ составила более 11 млн руб.

Егор Якимов

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