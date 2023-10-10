Глава стройфирмы попал под суд после ремонта административных зданий в Воронеже

Панинский райсуд Воронежской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) в отношении 50-летнего директора строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МВД. Полиция отказалась называть «Ъ-Черноземье» имя обвиняемого до вынесения приговора.

В основу уголовного дела легли события декабря 2021 года — сентября 2022-го. Глава компании заключил три госконтракта на ремонт помещений административных зданий в Воронеже и в Панинском районе. Общая стоимость работ составила более 11 млн руб.

В ходе ремонта подрядчик использовал «дешевые материалы, качество которых не соответствовало требованиям контрактов». При этом в актах и справках об исполненных обязательствах он указал ложную информацию о соблюдении требований контрактов. Мужчина предоставил заказчикам документы с недостоверной информацией и получил по ним полную оплату, 1,9 млн руб. из которой составляла «стоимость фактически не выполненных работ».

«Факт хищения был выявлен в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу»,— рассказали в региональном главке и уточнили, что фигурант находится под стражей.

Ранее директор тамбовской стройфирмы был осужден за мошенничество со «Зданием, в котором размещался 1-й уездный комитет РКП(б)» на 4 млн руб.

Алина Морозова

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