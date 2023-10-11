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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд оставил под стражей главу МЧС по Краснодарскому краю

Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Олега Волынкина госпитализировали после ареста.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, Олег Волынкин принял некачественные работы по заключенному госконтракту на сумму 7,4 млн руб. Недоимка составила 3 млн руб. Суд арестовал его на два месяца 28 сентября. Однако позже выяснилось, что Олега Волынкина были проблемы со здоровьем и что он находился в реанимации неделю.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения»,— огласила судья, передает ТАСС.

Поскольку Олег Волынкин был госпитализирован, рассмотрение жалобы прошло без него. Защита просила перевести его под домашний арест, поскольку он признает вину и не имеет возможностей скрываться или препятствовать следствию. Прокурор просила оставить Олега Волынкина под стражей, обосновав это наличием у него властных полномочий.

Согласно материалам дела, главное управление МЧС по Краснодарскому краю в 2021 году заключило госконтракт с ИП Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов на 7 млн руб. В 2022 году выяснилось, что Андрей Кольцов при исполнении контракта похитил 3 млн руб. Акт приемки подписал Олег Волынкин.

В суде он признал вину и объяснил свои действия он объяснил излишним доверием подчиненным. Максимальное наказание по предъявленной Олегу Волынкину статье — 10 лет лишения свободы.

Анастасия Ларина

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