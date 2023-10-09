Ульяновская область совместно с Беларусью будет выпускать авиалайнеры

Трехстороннее сотрудничество планируется развивать между Китаем, Белоруссией и Ульяновской областью. Соответствующая договоренность была предварительно достигнута во время визита делегации региона в Беларусь. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во время встречи с президентом Александром Лукашенко губернатор Алексей Русских обсудил сотрудничество в наукоемких отраслях, в том числе, в самолетостроении. Беларусь интересуют проекты «Спектр Авиа» в части покраски авиалайнеров.

Кроме того, стороны обсудили строительство нового лайнера совместными усилиями Ульяновского авиазавода и авиапредприятия в Беларуси. В числе прочего речь шла об обмене школьными туристическими группами. В связи с этим было подписано соглашение о сотрудничестве агентства по туризму Ульяновской области с республиканским министерством молодежи и спорта.

Георгий Портнов