Россия обратилась в ИКАО из-за ограничений авиасообщения с другими странами

Россия направила в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявление о нарушении Чикагской конвенции о международной авиации. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Основанием для инициирования разбирательства послужило применение ответчиками неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям»,— сказано в материале.

В качестве обоснования в сообщении говорится об ограничении воздушного пространства некоторых стран для российских авиакомпаний, запрете на поставку самолетов и запчастей к ним, задержках воздушных судов в зарубежных аэропортах и других причинах. Это, как пишет МИД, поставило под угрозу «безопасность полетов международной гражданской авиации», а также «подорвало взаимное доверие».

Заявление о нарушении конвенции Россия подала по статье 84 — разрешение споров. Ответчиками выступают 37 государств. Среди них все страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.

В августе агентство Reuters писало, что российские авиакомпании продолжают получать зарубежные запчасти для самолетов несмотря на санкции. По его информации, за год перевозчики закупили необходимые детали через третьи страны более чем на $1 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Авиакомпании облетают санкции».

Петр Бузлаев