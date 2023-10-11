ВРП Курской области за пять лет вырос до 796,5 млрд рублей

С 2018 года валовый региональный продукт Курской области вырос в 1,8 раза — с 451 млрд до 796,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт при подведении итогов пятилетней работы на посту главы региона.

Также он отметил рост заработной платы в Курской области в 1,7 раза. В 2018 году она в среднем составляла 29,9 тыс. руб., в 2023-м — 51,4 тыс. руб.

Как Роман Старовойт стал губернатором Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте