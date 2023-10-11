В Дагестане арестованы еще двое полицейских по делу о смерти задержанного

Двое оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы арестованы на два месяца как подозреваемые в превышении должностных полномочий с применением пыток, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 5 ст. 286 УК РФ). Таким образом, число полицейских, ставших фигурантами возбужденного в январе уголовного дела, достигло шести.

Как сообщал «Ъ», в ночь на 21 января в районном отделе полиции скончался 35-летний Курбан Далгатов. Его избивали и пытали несколько часов, добиваясь показаний. После публикаций о пытках в соцсетях МВД по Дагестану признало, что доставленный полицейскими в отдел житель Махачкалы получил телесные повреждения, «которые, возможно, стали причиной смерти».

Уже 23 января начальник отдела полиции Советского района Махачкалы и трое его заместителей были отстранены от исполнения должностных обязанностей, а Советский районный суд заключил под стражу троих задержанных оперуполномоченных.

В апреле, по сообщению пресс-службы управления Следственного комитета России по Дагестану, был задержан еще один оперуполномоченный того же отдела полиции.

Новыми постановлениями Советский районный суд Махачкалы определил еще двоим подозреваемым оперативникам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 октября.

Юлия Рыбина, Махачкала