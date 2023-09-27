В Петербурге определили районы-лидеров среди сделок по элитной недвижимости

В Санкт-Петербурге подвели итоги по продаже элитного жилья за летний период, Петроградский район стал лидером по количеству сделок, за ним идет Выборгский район, сообщили в пресс-службе «Петербургской недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чаще всего квартиры приобретались в рассрочку (58% от всех сделок), при этом ипотеку оформили в 33% случаев. По словам руководителя Консалтингового центра компании Ольги Трошевой, на этот сегмент жилья практически не влияют изменения на ипотечном рынке и повышение процентной ставки.

«С одной стороны, более высокая стоимость элитных объектов не позволяет использовать ипотечные госпрограммы для покупки, с другой – застройщики предлагают выгодные предложения по рассрочке с длительным периодом. Платежеспособная аудитория предпочитает рассрочку, как более удобный и реальный способ покупки элитного жилья»,— указала госпожа Трошева.

Среди покупателей оказались жители других регионов России, чаще всего из Москвы, ХМАО и Красноярского края. Наибольшие доли по объему сделок пришлись на однокомнатные (32%) и двухкомнатные (34%) квартиры. Менее востребованы студии (15%) и трехкомнатные квартиры (17%).

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