Налоговая передумала взыскивать 38 копеек с евангельской церкви в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о взыскании 38 копеек с евангельской церкви в Екатеринбурге. Как указано в картотеке, налоговая подала ходатайство об отказе от иска.

Напомним, в июле этого года Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга подала исковое заявление к местной церкви христиан веры евангельской «Церковь большого города». Заявление о взыскании касалось обязательных платежей и санкций.

Согласно информации на сайте религиозной организации, «Церковь большого города» основана в 2014 и размещается в БЦ «Высоцкий».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте