В Чите открыли мемориал участникам спецоперации на Украине

В Чите состоялось открытие первого в городе мемориала героям специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба правительства региона, девять бойцов из Забайкалья за свои подвиги удостоены звания Героя России, семь из них — посмертно.

«Мемориал открыт на средства дальневосточной единой субсидии при поддержке правительства региона и Российского военно-исторического общества. Автор памятника — скульптор-архитектор Денис Стритович, создатель стелы "Чита — город трудовой доблести". На открытии присутствовали родственники, друзья участников СВО, военнослужащие, представители городских и региональных властей»,— отмечается в сообщении в Telegram.

Уточняется также, что мемориал расположен в центральной части Читы, на перекрестке улицы Ленина и улицы 9 января.

Влад Никифоров, Иркутск