Уфимца приговорили к штрафу за посредничество во взяточничестве

Калининский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве (пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», посредником является 46-летний Виталий Шестаков, а получателем взяток —32-летний инспектор ОГИБДД России по Подгоренскому району Воронежской области Александр Прийменко.

Установлено, что с августа 2019 года по сентябрь 2021 года Виталий Шестаков получал деньги от обратившихся к нему водителей, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде, и передавал их Александру Прийменко для внесения в базу данных недостоверных сведений о сроке сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, а также отметки об окончании течения срока лишения специального права. Размер взяток варьировался от 30 до 100 тыс. руб. Посредник получил около 66 тыс. руб. за оказанные услуги.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн руб.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», Калининский районный суд Уфы признал Александра Прийменко виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в размере 3,5 млн руб., а также запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и лишил специального звания.

Майя Иванова

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