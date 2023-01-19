Вынесен приговор экс-сотруднику ГИБДД за получение взятки и превышение должностных полномочий

Калининский районный суд Уфы признал 31-летнего бывшего инспектора ГИБДД ОМВД России по Подгоренскому району Воронежской области Александра Прийменко виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службах республиканских СКР и прокуратуры, с 2019 по 2021 год подсудимый получал через двоих посредников из Уфы взятки от граждан, которые были лишены водительских прав, но не сдали удостоверения или не уведомили об их утере органы ГИБДД, в связи с чем срок лишения прав не начал течь. После перечисления денег инспектор вносил ложные сведения в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем и об его окончании, на основании чего 20 человек, давших взятки, были необоснованно допущены до экзамена на права. Сумма взяток варьировалась от 20 до 55 тыс. руб. В общей сложности он получил 665 тыс. руб.

Уголовные дела были возбуждены на основании результатов оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по Башкирии.

Подсудимый признал вину. Его уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд приговорил его к штрафу в размере 3,5 млн руб., а также запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и лишил специального звания.

Материалы в отношении посредников и взяткодателей выделены в отдельные производства.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте