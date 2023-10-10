Пулково занял третье место среди аэропортов России по пассажиропотоку

За 9 месяцев 2023 года аэропорт Пулково обслужил 15,8 млн и занял третье место среди российских аэропортов по пассажиропотоку, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

Таким образом, аэропорт увеличил пассажиропоток на 14% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. На внутренних рейсах Пулково обслужил 13,2 млн пассажиров и занял второе место среди всех аэропортов. Самыми популярными направлениями за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург. Пассажирами международных рейсов стали 2,6 млн человек. Самыми востребованными стали полеты в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай, Ереван.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково планируют сократить время предполетного обслуживания пассажиров до 30 минут.

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