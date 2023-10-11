Экспорт электромобилей из Китая вырос в сентябре на 107%

В сентябре из Китая было экспортировано 91 тыс. гибридных и полностью электрических автомобилей, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные китайской Ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Это на 107% больше, чем в сентябре 2022 года.

Главным экспортером таких автомобилей из Китая является Tesla, которая отправляет электромобили со своего завода в Шанхае на зарубежные рынки. Экспорт американского производителя из Китая в этом месяце составил 30,5 тыс. машин. Большую же часть оставшегося объема экспорта обеспечили местные BYD и SAIC.

В целом продажи электрических и гибридных автомобилей в Китае выросли на 22,1% по сравнению с прошлым годом и достигли 746 тыс. единиц, что является новым рекордом продаж. Лидирует на китайском рынке по-прежнему BYD, которая установила новый рекорд продаж — 286,9 тыс. авто. Общий объем розничных продаж легковых автомобилей увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом и составил 2,02 млн машин.

Кирилл Сарханянц