Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспорт электромобилей из Китая вырос в сентябре на 107%

В сентябре из Китая было экспортировано 91 тыс. гибридных и полностью электрических автомобилей, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные китайской Ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Это на 107% больше, чем в сентябре 2022 года.

Главным экспортером таких автомобилей из Китая является Tesla, которая отправляет электромобили со своего завода в Шанхае на зарубежные рынки. Экспорт американского производителя из Китая в этом месяце составил 30,5 тыс. машин. Большую же часть оставшегося объема экспорта обеспечили местные BYD и SAIC.

В целом продажи электрических и гибридных автомобилей в Китае выросли на 22,1% по сравнению с прошлым годом и достигли 746 тыс. единиц, что является новым рекордом продаж. Лидирует на китайском рынке по-прежнему BYD, которая установила новый рекорд продаж — 286,9 тыс. авто. Общий объем розничных продаж легковых автомобилей увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом и составил 2,02 млн машин.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...