Ущерб природе от свалки в поселке Индустриальный оценили в 4 млн рублей

Предварительный размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, от свалки в поселке Индустриальный составил более 4 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, отходы разместили на площади более 900 кв. м.

Предварительно установлено, что земельный участок находится в частной собственности благотворительной некоммерческой организации. Туда свезли лом кирпичной кладки, отходы шин и покрышек, пластиковую тару, а также несортированный мусор от офисных и бытовых помещений и разборки зданий. Такие отходы относятся к IV-V классам опасности.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, прокуратура начала проверку. В рамках нее будет дана оценка полноте принятых мер по поступавшим от жителей сигналам о нарушении федерального законодательства. Кроме того, ведомство оценит нахождение на земельном участке водного объекта и его истощение.

Татьяна Ручкина

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