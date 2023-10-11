Под Краснодаром на участке под ИЖС нашли еще одну незаконную свалку

В поселке Индустриальный в районе улицы Багратионовской обнаружили участок, на который свозят бытовые и строительные отходы. Мусор также складируют на прилегающей территории. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, но никаких работ здесь не ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«В адрес собственника выносилось предостережение, но он не отреагировал. Совместно с прокуратурой мы инициировали проверку»,— отметил замначальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Краснодарскому краю Михаил Шелудько.

Жители поселка неоднократно обращались в Росреестр с заявлениями о том, что земельный участок используется не по целевому назначению. Собственнику участка грозит штраф. Также его обяжут устранить все допущенные нарушения земельного законодательства в срок, установленный предписанием.

Татьяна Ручкина

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