Полиция задержала мужчину за нападение на аптеки Новороссийска и Геленджика

В Новороссийске задержали мужчину, который устроил разбой в аптеках сразу в двух городах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фармацевт одной из аптек Новороссийска сообщила в полицию о нападении мужчины. Она рассказала, что он угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и пытался похитить деньги из кассы. Когда она нажала тревожную кнопку, мужчина сбежал.
На месте происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев и частицы ткани. Они изучили записи видеокамер и составили ориентировку на розыск.
Было установлено, что молодой человек причастен к разбою в аптеке в Геленджике. Вместе с коллегами из города-курорта полицейские задержали 21-летнего молодого человека на одной из улиц Новороссийска. На него завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас парень находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте нас в Telegram