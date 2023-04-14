Полиция задержала мужчину за нападение на аптеки Новороссийска и Геленджика

В Новороссийске задержали мужчину, который устроил разбой в аптеках сразу в двух городах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фармацевт одной из аптек Новороссийска сообщила в полицию о нападении мужчины. Она рассказала, что он угрожал ей предметом, похожим на пистолет, и пытался похитить деньги из кассы. Когда она нажала тревожную кнопку, мужчина сбежал.

На месте происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев и частицы ткани. Они изучили записи видеокамер и составили ориентировку на розыск.

Было установлено, что молодой человек причастен к разбою в аптеке в Геленджике. Вместе с коллегами из города-курорта полицейские задержали 21-летнего молодого человека на одной из улиц Новороссийска. На него завели уголовное дело по статье «разбой». Сейчас парень находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram