Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителям Забайкалья, избившим инвалидов СВО, продлили срок содержания под стражей

Жителям Забайкалья Ивану Зырянову и Владиславу Александрову, обвиняемым в избиении ветеранов СВО, Забайкальский краевой суд продлил содержание под стражей до 3 января 2024 года. Как сообщается на сайте суда сегодня, 11 октября, в силе оставлено соответствующее решение Ингодинского районного суда.

«Сторона защиты подавала апелляционную жалобу на это решение суда и ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которые Забайкальский краевой суд оставил без удовлетворения»,— уточняется в сообщении.

По факту нападения на инвалидов СВО Михаила Таскина и Сергея Елгина, произошедшего 5 августа, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил РФ). Дело взято под личный контроль руководителем СКР Александром Бастрыкиным и заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным. Помимо Ивана Зырянова и Владислава Александрова фигурантом дела является Сергей Пискарев. Продление срока меры пресечения в отношении него суд рассмотрит позднее.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...