Жителям Забайкалья, избившим инвалидов СВО, продлили срок содержания под стражей

Жителям Забайкалья Ивану Зырянову и Владиславу Александрову, обвиняемым в избиении ветеранов СВО, Забайкальский краевой суд продлил содержание под стражей до 3 января 2024 года. Как сообщается на сайте суда сегодня, 11 октября, в силе оставлено соответствующее решение Ингодинского районного суда.

«Сторона защиты подавала апелляционную жалобу на это решение суда и ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, которые Забайкальский краевой суд оставил без удовлетворения»,— уточняется в сообщении.

По факту нападения на инвалидов СВО Михаила Таскина и Сергея Елгина, произошедшего 5 августа, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил РФ). Дело взято под личный контроль руководителем СКР Александром Бастрыкиным и заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным. Помимо Ивана Зырянова и Владислава Александрова фигурантом дела является Сергей Пискарев. Продление срока меры пресечения в отношении него суд рассмотрит позднее.

Влад Никифоров, Иркутск