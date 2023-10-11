Девелопер «Эталон» за девять месяцев увеличил продажи на 53%

Девелоперская группа «Эталон» представила основные операционные результаты за девять месяцев 2023 года. По итогам января—сентября продажи недвижимости достигли 65,2 млрд руб., что на 53% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Согласно отчету «Эталона», за девять месяцев продажи недвижимости в физическом выражении увеличились на 62% год к году и составили 340,6 тыс. кв. м. Денежные поступления застройщика выросли на 21%, до 52,9 млрд руб.

Объем продаж в региональных проектах увеличился до 115,6 тыс. кв. м и в 5,1 раза превысил результат января—сентября 2022 года. Стоимость региональных контрактов выросла в 6,4 раза, до 13,5 млрд руб. Средняя цена квадратного метра составила 191,4 тыс. руб., средняя цена квадратного метра жилой недвижимости — 227,6 тыс. руб.

Из отчета за третий квартал текущего года следует, что «Эталон» увеличил продажи недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 134%, до 31,2 млрд руб. Продажи недвижимости в физическом выражении выросли на 133% год к году и составили 156,3 тыс. кв. м. Денежные поступления группы увеличились на 121%, до 24,7 млрд руб.

Крупнейший акционер Etalon Group PLC — АФК «Система» (MOEX: AFKS), ей принадлежит 48,8% GDR застройщика. Еще 35,2% находятся в свободном обращении, 6,3% — у эмиратской государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company, 5% — у фонда Kopernik Global Investors, 4,1% — у Prosperity Capital. Остальными 0,6% владеет менеджмент компании.