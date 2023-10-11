В Оренбурге локализован пожар в термальном комплексе в «Сатурне»

Локализация пожара в термальном комплексе в СНТ «Сатурн» в Оренбурге объявлена в среду в 11:34 (MSK+2). Об этом сообщает городская администрация.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Сообщение о возгорании в административном здании комплекса поступило на пульт оперативных служб в среду утром. Пожарные выехали на место и установили, что горит кровля одноэтажного здания.

Огонь тушат семь единиц пожарной техники, 28 человек личного состава и служба пожаротушения. В настоящее время проводится проливка конструкций здания.

Ранее в Оренбуржье произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина.

Георгий Портнов