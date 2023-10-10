В Оренбуржье на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Пожар произошел в жилом доме в Оренбургской области ночью во вторник, 10 октября. Сообщение о происшествии в переулке Чапаева в селе Наурузово поступило в 01:05 (MSK+2). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«К месту вызова направились огнеборцы отдельного поста 47 пожарно-спасательной части регионального управления МЧС. По прибытии пожарные установили, что происходит горение внутри жилого дома»,— говорится в сообщении.

Во время спасательных работ удалось спасти травмированного мужчину 1986 года рождения. Кроме того, было обнаружено тело погибшего 1971 года рождения.

Пламя удалось полностью потушить в 01:47. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области произошел пожар в жилом доме на ул. Гастелло. По предварительной информации, это случилось из-за неосторожного курения.

Георгий Портнов