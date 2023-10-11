Мэром Нижнего Тагила переизбран Владислав Пинаев

Мэром Нижнего Тагила избран действующий глава города Владислав Пинаев. Данное решение депутаты Нижнетагильской гордумы приняли единогласно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, всего на пост главы Нижнего Тагила претендовали семь человек. Среди них был управляющий автомойкой, атаман хутора «Нижнетагильский», председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций.

Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил в 2018 году, сменив на посту Сергея Носова, который указом президента был назначен врио губернатора Магаданской области. Ранее, выступая с предвыборной программой по развитию города, глава Нижнего Тагила отмечал проблему оттока молодежи из города и демографическую разницу между смертностью и рождаемостью. Он также сообщил о «страшнейшем дефиците кадров» на предприятиях Нижнего Тагила и заявил о необходимости создания условий привлечения специалистов в город.

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